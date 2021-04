Télétravail et garde d’enfants : confusion dans le monde de l’assurance

Confinement bis repetita… ou presque. La fermeture des écoles imposée par le gouvernement repose la question de l’accompagnement des salariés contraints de garder leurs enfants à domicile. Contrairement au premier confinement en mars 2020, ces derniers ne sont pas pris en charge au titre des arrêts de travail Covid. Pour les salariés dont le travail ne peut être effectué à distance, la règle instaurée pour ce nouveau confinement est le chômage partiel pris en charge par l’Etat, avec un reste à charge zéro pour l’employeur.

En revanche, pour les salariés dont le travail peut être effectué à distance mais qui ont des enfants en bas âge à domicile, la règle semble plus floue. Après l’allocution du président Macron, le ministère du Travail a tout de même précisé que ces salariés en télétravail avec des enfants « non autonomes » (moins de 16 ans ou handicapés), ne disposant pas de mode de garde, pourraient bénéficier de l’activité partielle s’ils en font la demande à leur employeur (et si l’autre parent n’en bénéficie pas). Avant de renvoyer au cas par cas et à la discussion, en entreprises, avec les managers.

Pour les assureurs qui avaient, de prime abord, décidé collectivement de ne pas recourir au dispositif public d’activité partielle, la mise en place de solutions d’accompagnement pour les parents en télétravail vire à la grande confusion, chacun adoptant une politique de ressources humaines différenciée. Et, dans certains cas, celle-ci crée des tensions ou une incompréhension de la part des salariés.

[...]