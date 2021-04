TPE-PME : l'assurance santé, un atout pour les distributeurs

Depuis la signature de l’accord national interprofessionnel de 2013 imposant la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés au 1er janvier 2016, agents généraux et courtiers se sont peu à peu positionnés sur ce segment. Malgré la concurrence d’acteurs historiques et un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, les intermédiaires ont su s’imposer en quelques années comme de véritables acteurs de la santé auprès des TPE et PME.