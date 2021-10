Travailleurs indépendants : l'incontournable prévoyance

Longtemps considéré comme difficile à pénétrer, le marché de la prévoyance des travailleurs non salariés (TNS) est aujourd’hui sous le feu des projecteurs. La crise sanitaire et économique liées au Covid-19, ainsi que les réformes récentes sur les professions libérales et les indépendants, ont mis en exergue les besoins de cette population en matière de protection contre les aléas de la vie. Alors que les acteurs traditionnels revoient actuellement leurs gammes, de nouveaux noms investissent ce segment.