Une multirisque professionnelle labellisée pour les hôtels, cafés et restaurants

Les organisations professionnelles ont décidé de travailler avec un assureur pour proposer une offre aux cafés, hôtels et restaurants

L'épidémie de Covid-19 a créé de fortes tensions sur la multirisque professionnelle des hôtels, cafés et restaurants. Les organisations professionnelles du secteur ont décidé de recommander une offre pour leurs adhérents, en partenariat avec une compagnie d'assurance et l'appui de deux groupes de protection sociale. Un schéma pour le moins innovant...

Depuis le confinement de mars, les restaurateurs sont en colère contre les assureurs qui ont refusé la prise en charge de leurs pertes d’exploitation. Et cela même si l’ACPR a clairement expliqué qu’une minorité d’entreprises bénéficiait d’une couverture des conséquences de l’épidémie de Covid-19 au titre de leur multirisque professionnelle. A tel point que l’organisation professionnelle n°1 du secteur, l’UMIH, avait annoncé sa volonté de mettre sur pied sa propre assurance, en partenariat avec un bancassureur précisait-elle .

Et c’est en fait avec une compagnie que toutes les organisations professionnelles de la restauration et de l’hôtellerie (UMIH, GNC, GNI, SNRTC) ont finalement travaillé,

[...]