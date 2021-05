Valeria Faure-Muntian (LREM) : "Il faut légiférer" pour interdire le paiement des rançons en cas de cyberattaque

Valeria Faure-Muntian députée La République en Marche (LREM) et présidente du groupe d’études assurance de l’Assemblée

Valeria Faure-Muntian députée La République en Marche (LREM) et présidente du groupe d’études assurance de l’Assemblée a lancé un cycle d’auditions sur l'assurance cyber en vue de rendre un rapport cet automne. Elle revient sur les modalités de ce travail parlementaire à l'Argus de l'assurance.

La crise sanitaire s'est accompagnée d'un recours massif au télétravail mais aussi d'une explosion des cyberattaques. Confronté à la vulnérabilité de l'économie française, l'exécutif et les élus se penchent sur la problématique. Valeria Faure-Muntian députée La République en Marche (LREM) et présidente du groupe d’études assurance de l’Assemblée annonce avoir lancé une série d'auditions sur le cyber en vue de structurer et encadrer l'assurance cyber en France.

[...]