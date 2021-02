Vente d'Aviva France : «Notre projet est aligné avec l'Afer» (Athora)

Michele Bareggi (à gauche), président d'Athora, et Eric Viet, directeur général région Europe d'Athora.

Fin janvier, la société d'assurance Athora a déposé aux côtés d'Allianz une offre non engageante de reprise des activités d'Aviva France. Dans un entretien accordé à L'Argus, Michele Bareggi et Eric Viet, les deux dirigeants de cet assureur jusqu'alors méconnu en France expliquent leur stratégie en assurance vie et leur projet pour Aviva France.