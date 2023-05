Agents généraux Allianz : la direction attendue de pied ferme

Réseau d'agents vie, partenariat avec le Crédit Mutuel, possible rachat de Vilavi (ex-Assu 2000)... La convention Mag3 des agents généraux Allianz France, qui se tient aujourd'hui et demain à Toulouse, s'annonce dans une ambiance électrique. Entre colère et incompréhension, les agents attendent des réponses de la direction de la compagnie.