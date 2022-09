Allianz – Crédit Mutuel : les courtiers et agents généraux vent debout contre le partenariat

Le ton monte. Comme l’Argus de l’assurance l’avait indiqué le 21 septembre, Allianz France a annoncé à son réseau d’agents généraux avoir signé une « lettre d’intention en vue de conclure un partenariat d’ici 2023 » avec les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) sur le marché de l’entreprise et du secteur agricole en assurances dommages. La commercialisation de ces produits se ferait via les réseaux bancaires du Crédit Mutuel et CIC. « Allianz France a tenu à ce que ce partenariat se réalise avec des produits et conditions identiques à celles développées par le réseau d’agents généraux Allianz France ou pour nos partenaires courtiers. Il porte exclusivement sur l’entreprise en produit délégué (Allianz Solution Entreprise) et l’agricole », précise Allianz France.

La colère des agents généraux

Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire des agents généraux.

[...]