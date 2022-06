Axa France : les annonces de Patrick Cohen pour les agents

Pour son événement baptisé Mon Bercy, la compagnie d'assurance a réuni près de 3 000 agents généraux, ainsi que l’encadrement commercial et les équipes en lien avec les agents afin de renouveler sa confiance dans le réseau et de partager plusieurs avancées.

Un évènement de cet ampleur n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Axa France a lancé ce jour son événement « Mon Bercy » à l’Accor Arena à Paris. Une journée qui a réuni près de 4 000 personnes, dont 3 000 agents généraux, l’encadrement commercial et toutes les équipes en lien avec les agents (services client, partenaires…). L’objectif : exprimer et renouveler la confiance dans le réseau et partager les ambitions et les dernières avancées d'Axa France.

[...]