Ces agents généraux recrutent leurs collaborateurs grâce... aux collaborateurs

Benjamin Chabrier |

Axa Axa France

Au centre les agents généraux Romain Denis (à gauche) et Benjamin Delin (à droite) entourés de leurs collaboratrices et de leur alternant.

Et si faire participer les collaborateurs dans le processus de recrutement était la solution pour trouver la perle rare ? Deux agents généraux Axa en Bourgogne utilisent cette méthode de recrutement et en semblent satisfaits. Romain Denis et Benjamin Delin partagent leur retour d'expérience.

Et s'il y avait une solution au problème de recrutements des collaborateurs ? Romain Denis est agent général Axa depuis 2010 et Benjamin Delin l'est depuis juillet 2016, date de leur association. Tous deux travaillent dans leur agence située à Le Creusot, en Bourgogne-Franche-Comté. « J’ai travaillé pendant 10 ans en tant qu’inspecteur réseau salariés pour Generali et Romain lui vient du réseau salariés Axa. Nous organisons notre activité de manière complémentaire: Romain s’occupe du dommage en entreprise et moi de la partie sociale », explique Benjamin Delin. [...] [...]