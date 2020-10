Formation : les agents généraux d'assurance jouent l'alternance

Parce qu’ils peinent à recruter des collaborateurs qualifiés, les agents généraux misent de plus en plus sur la formation en interne. Mais les agences d’assurance ne font pas rêver les candidats en contrats de professionnalisation ou d’apprentissage. L’organisme de compétences Atlas multiplie donc les initiatives pour rendre le métier plus attractif auprès des jeunes, et l’État accroît les aides pour développer les contrats de formation.