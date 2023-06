Frédéric Lejeune (CNAVS) : «Nous négocions avec Axa la reprise des crédits immobiliers»

Six mois après sa prise de fonction, Frédéric Lejeune a tenu sa première assemblée générale en tant que président du CNAVS, le syndicat des agents généraux Axa Prévoyance et Patrimoine (A2P). Présent à Bordeaux les 5 et 6 juin, il a annoncé la mise en place d’une organisation plus efficace et malléable pour négocier avec la compagnie.