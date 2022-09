Les agents généraux craignent une labellisation européenne de leur statut

De gauche à droite : Juan Ramon Plà, membre du Comité de direction du Bipar, Pascal Chapelon, président d'Agéa, Didier Millerot, chef d'unité assurance à la Commission européenne, Martin Landais, sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor et Vincent Ségouin, Sénateur de l'Orne et agent général Allianz.

Le modèle des agents généraux tel qu'il existe en France est unique en Europe. Or, les intermédiaires redoutent que l'Union européenne vienne réglementer leur statut et leur rémunération. C'est dans ce contexte qu'Agéa a organisé son colloque "Agents d'assurance en Europe entre généralités et particularités"