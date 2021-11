Agents généraux : enquête sur les risques psychosociaux chez les collaborateurs

Burn-out, dépression, isolement… Les risques psychosociaux (RPS) sont une réalité dans le milieu professionnel et l’assurance n’est pas épargnée. Comme l’évoquait l’Argus de l’assurance en décembre 2020, les partenaires sociaux dont Agéa, la fédération nationale des syndicats d’agents généraux, avaient l’intention de lancer une enquête sur les RPS pour les 26 000 collaborateurs et les 11 900 agents généraux. Celle-ci a finalement été décalée à cause de la crise sanitaire et de l’actualité toujours plus dense à laquelle les agents généraux étaient confrontés.

