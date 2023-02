Rémi Gauttier (Axa - Réussir) : « Nous attendons de la part d’Axa Banque un renforcement des mesures commerciales »

Rémi Gauttier, le président de Réussir, l'union professionnelle des agents généraux Axa, revient pour l'Argus de l'assurance sur l'exercice de l'année 2022 et le début de l'année 2023 entre bons résultats et chantiers à mener. Il revient également sur le cas d'Axa Banque et de son importance pour le réseau.