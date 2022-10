Assurance auto : AssurOne mise sur les voitures électriques sans permis

Positionné depuis bientôt trois ans sur l'assurance de l'Ami, cette petite voiture électrique sans permis Citroën, le courtier grossiste, filiale du groupe Prévoir, livre un premier bilan, et au passage quelques chiffres sur sa nouvelle méthode.

3 730 contrats signés depuis 2020, un taux de transformation de 76 % cette année. Bonne pioche pour le courtier grossiste AssurOne (filiale du groupe Prévoir), positionné depuis bientôt trois ans sur l'assurance de l'Ami, cette citadine électrique sans permis Citroën, de plus en plus visible en ville et facilement repérable à ses lignes minimalistes. Avec 13 300 exemplaires écoulés en France -sur les 22 000 véhicules vendus en Europe - depuis son lancement en avril 2020, le quadricycle électrique est devenu l'un des symboles de la micro-mobilité.

[...]