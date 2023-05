La Centrale de Financement : changement dans la gouvernance

Rami Karam est confirmé à la direction générale de La Centrale de Financement, après plus d’un an de transition auprès de Sylvain Lefevre, président et fondateur [...]

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous