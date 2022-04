Allianz : « Nous sommes passés en solde positif professionnel sur le courtage » (Alexandre du Garreau)

? Marie Caroline Carrère et Benjamin Chabrier |

Compagnies

Alexandre du Garreau, directeur de la distribution et François Nédey, membre du comité exécutif en charge de l'assurance des biens et responsabilités

En juillet, Alexandre du Garreau et Frédéric Lavielle, respectivement directeur de la distribution et directeur du pôle courtage d'Allianz France, présentaient à l'Argus de l'assurance leur plan de relance à destination du grand courtage et des courtiers de proximité. Près de neuf mois plus tard, Alexandre du Garreau et François Nédey, membre du comité exécutif en charge de l'assurance [...]