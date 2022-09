Allianz France : ce partenariat qui irrite les agents et courtiers

Allianz France travaille avec près de 7000 intermédiaires commerciaux, agents généraux, courtiers, conseillers et partenaires pour 5,3 millions de clients.

Selon nos informations, Allianz France prépare pour début 2023 un ambitieux partenariat de distribution en assurance dommages des entreprises avec un bancassureur. Un accord qui suscite de vives réactions dans les rangs des agents généraux et des courtiers.

Le partenariat de la discorde. Après le canal courtage, les agents généraux et son propre réseau salariés, Allianz France est en passe de se doter d'un nouveau relais de distribution. Et non des moindres.

