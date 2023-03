Association professionnelle : l’Anacofi dépasse ses objectifs

Il reste une semaine aux courtiers pour adhérer à une association professionnelle et renouveler leur inscription au registre de l'Orias. A cette occasion, David Charlet, président de l’Anacofi, association professionnelle d'intermédiaires d'assurance nous livre ses première sestimations.« Environ 6000 IAS et 4000 IOBSP (certains étant les 2) sont déjà dans nos outils et environ 2000 dossiers sont en cours de traitement» révèle le président.

[...]