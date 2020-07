Classement courtiers grossistes 2020 : le top 5

Alors que l'année 2020 s'annonce naturellement compliquée pour les courtiers grossistes, crise économique oblige, l'exercice 2019 s'était de nouveau révélé plutôt porteur : aucun des 23 acteurs de notre classement n'affiche une activité en baisse même si trois d'entre eux, et non des moindres, ont vu leur chiffre d'affaires croître de moins de 1% entre 2018 et 2019.

Deux de ces trois acteurs moins bien orientés figurent dans notre top 5 : le 2e, Entoria (+0,1% à 147,2 millions d'euros) et Apivia Courtage, groupe Macif, en 5e position (+0,2% à 53,5 millions d'euros).

Si April (+7,2% à 575,5 millions d'euros) et Alptis (+4% à 113,2 millions d'euros) conservent tranquillement leurs première et troisième place respectives, c'est l'identité du quatrième qui détonne quelque peu : SPVie Assurances voit son chiffre d'affaires augmenter de 157,9% à 55,2 millions d'euros ! Une croissance exponentielle qui n'est même pas une première – les résultats pour 2018 étant tout aussi florissants... Une tendance qui devrait se poursuivre, notamment par la croissance externe.

>>> Découvrez le reste de notre classement, les ventilations entre assurances de personnes et IARD ainsi que notre décryptage sur l'avenir de ce marché face à la Covid-19 dans notre magazine de la semaine, d'ores et déjà disponible pour nos abonnés.