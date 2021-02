Innovation : Lyanne, l’assurtech qui souhaite "réconcilier les Français avec l’assurance"

Jeanne Depond et Li Cai, les deux fondatrices de Lyanne, se sont rencontrées lorsqu'elles travaillaient toutes deux pour Carrefour. Crédit photo : DR.

Ce nouveau courtier propose, via sa plateforme, d’aider les assurés en analysant en temps réel l’ensemble des contrats d’assurance du foyer et en identifiant les lacunes et les doublons.