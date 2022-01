David Guyonnet (groupe Vilavi) : « le groupe Assu 2000 avait besoin d'un drapeau commun  »

Le neuvième courtier français, qui s’est construit sur le courtage des particuliers avec Assu 2000, change d’identité. Ceci afin de refléter à la fois sa double expertise en assurance et crédit et la diversité de ses canaux de distribution. Explications de son directeur général délégué David Guyonnet, recueillies par Sébastien Acedo et Marie-Caroline Carrère.