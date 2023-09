Florence Tondu-Mélique : « WTW en France est bien plus qu'un courtier en assurance »

L'Argus de l'assurance. Vous venez de passer le cap des 100 jours à la tête de WTW en France. Quelles ont été vos premières impressions sur la santé de l'entreprise ?

Florence Tondu-Mélique. Diriger une entreprise est avant tout une expérience collective. C'est pourquoi j'accorde une grande importance à me rendre sur le terrain, à échanger et à m'immerger dans la vie des équipes. Depuis mon arrivée en mai dernier, j'ai ainsi entamé un tour de France sur plusieurs de nos sites et centres de gestion. Mon premier constat est le suivant: je suis arrivée dans une entreprise qui se porte bien et qui évolue dans un secteur aux avant-postes des transformations économiques et sociales. Ma deuxième observation: WTW en France est bien plus qu'un courtier en assurance. Le courtage n'est, en réalité, qu'une partie de notre métier. Nous intervenons sur un spectre bien plus large, qui englobe le conseil, la structuration et la mise en œuvre de solutions, ainsi que la gestion en matière de risques (entreprise et particuliers), de ressources humaines et de capital financier. À titre d'exemple, WTW est le premier employeur d'actuaires dans le monde. Nous sommes conseil en modélisation des risques des 25 plus grands assureurs en France. Ces expertises pointues ne sont pas toujours perçues à l'extérieur.

Quelle gouvernance souhaitez-vous mettre en place chez WTW ?

Je suis convaincue de la force de l'intelligence collective. Par ailleurs, c'est en mettant le client au cœur de notre démarche et en accordant une place centrale à l'humain qu'il est possible d'avoir une approche globale de la performance dans les métiers d'expertise comme les nôtres. Le temps du leader omniscient qui dirige son entreprise de façon solitaire et verticale est révolu. Je crois au pilotage par un collectif composé de professionnels qui apportent chacun leur richesse et leur complémentarité pour nourrir une vision collaborative et humaine du leadership. La question n'est pas de changer les personnes. Les équipes sont en place. Tout l'enjeu consiste à faire émerger de la collégialité et de la transversalité.

Le contexte des derniers mois, marqué par une série de départs en interne, a-t-il pesé sur l'activité commerciale ?

Nous avons des clients qui nous font confiance et des équipes qui ont fait la démonstration de leur engagement ces derniers mois et ces dernières années. Ceci explique notre trajectoire dynamique. WTW en France est au rendez-vous des attentes du groupe et de nos actionnaires, que ce soit en termes de rentabilité ou de chiffre d'affaires. À mi-année, notre activité se situe déjà au-delà des objectifs.

Depuis l'échec de la fusion Aon-Willis, doit-on comprendre que la France a toujours sa place dans le groupe WTW ?

Il n'y a absolument pas de débat. C'est une évidence. La France est le deuxième pays de WTW en conseil en capital humain et assurance de personnes, le troisième en conseil et courtage IARD. Nous accompagnons 100 % des entreprises du CAC 40, 20 000 entreprises, dont 1 000 multinationales. Que serait WTW sans la France? La France est et reste un marché stratégique et porteur.

Quelles seront vos priorités pour les mois à venir ?

Je ne suis pas là pour casser ce qui fonctionne. Pour autant, je n'ai pas l'intention que nous fassions du surplace. Je compte me concentrer sur les fondamentaux de nos métiers, c'est-à-dire continuer à satisfaire nos clients et en conquérir de nouveaux en affûtant notre approche commerciale. Notre intention est bien d'être à la conquête. Nous allons nous consacrer à exceller dans le service aux clients, avec l'intention d'attirer et de faire grandir les talents. 120 collaborateurs nous ont rejoints depuis janvier, une cinquantaine arrive le mois prochain. Nous souhaitons également renforcer notre relation avec les compagnies d'assurance. Bien sûr, des marges de modernisation et de simplification existent, pour lesquelles le groupe engage de lourds investissements.

La simplification que vous évoquez passera-t-elle par une réduction du nombre de vos bureaux en régions ?

Notre structure régionale a démontré, au fil du temps, son efficacité et sa performance. Elle nous apporte une proximité inédite auprès de nos clients. Conjugué à la profondeur et à la largeur de nos expertises techniques globales, ce maillage territorial est une combinaison différenciante, une chance. Nous préserverons ce modèle.

Des rumeurs sur un possible plan social ont circulé ces derniers mois. Qu'en est-il réellement ?

Nous n'avons pas de projet de PSE en France, bien au contraire. Le groupe a confirmé ses investissements massifs en moyens technologiques et ressources humaines sur le marché français. Notre performance renforce et continue de nourrir la confiance qui nous est accordée.

Dans quel état d'esprit abordez-vous votre première campagne de renouvellements ?

Nous sommes 100 % concentrés sur le deuxième semestre et la préparation des renouvellements 2024. Le contexte reste tendu, aussi bien en assurance de personnes qu'en IARD, avec un sous-jacent haussier, mais des particularités selon les segments de marché et la nature des portefeuilles. En tant que courtier-conseil, nous mobilisons nos capacités pour accompagner nos clients. Nous attendons de nos partenaires assureurs qu'ils fassent preuve d'anticipation, de fluidité dans les échanges et de créativité dans la recherche de solutions.

Quelle place comptez-vous occuper dans la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) des fonctionnaires ?

Nos ambitions sont extrêmement fortes. Nous sommes présents depuis plus de trente ans dans la gestion sur les risques statutaires, et depuis une dizaine d'années dans la PSC de la fonction publique territoriale et hospitalière, avec 5 500 collectivités couvertes pour 550 000 agents. Ce n'est pas un hasard si mon premier déplacement s'est effectué sur l'une de nos plateformes de gestion du risque statutaire à Ormes [dans le Loiret]. Nous avons été l'un des pionniers du marché lorsque nous sommes rentrés sur cette activité en 2012, ce qui nous a permis de constituer une véritable base de connaissance, d'expertise et de données de plus de dix ans. Nous offrons ainsi à nos clients un savoir-faire en matière de gestion, d'accompagnement des DRH de la fonction publique et des partenariats éprouvés avec nos partenaires assureurs.

Vous avez prévu un déménagement de votre siège à La Défense, est-ce une étape importante ?

Nous allons effectivement déménager notre siège français au sein de la tour Hekla, à la Défense, au premier semestre 2024. C'est emblématique et cela illustre la volonté du groupe d'investir en France. Cette approche n'est pas cantonnée au siège parisien. Nous avons inauguré nos nouveaux locaux à Lille début septembre, et d'autres devraient suivre prochainement.

CHIFFRES CLÉS 20 000 ENTREPRISES ASSURÉES

2 millions de personnes protégées en SANTÉ-PRÉVOYANCE

3 Md€ DE PRIMES D'ASSURANCE placées sur le marché français

3e LA FRANCE est le 3e marché de WTW en IARD

2e LA FRANCE est le 2e marché de WTW en conseil, en capital humain et en assurance de personnes

1er COURTIER des fédérations sportives (1,5 million de licenciés)