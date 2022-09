Flottes automobiles : +Simple conclut un nouveau partenariat

+Simple compte plus de 100 000 clients et 100 salariés.

Le courtier grossiste spécialisé dans l'assurance des indépendants et des TPE et PME annonce s’associer avec une assurtech afin de distribuer une nouvelle offre d’assurance digitale pour les flottes automobile des TPE et PME. Afin de promouvoir une mobilité verte, une remise sera accordée pour les véhicules propres.