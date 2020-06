Gras Savoye Willis Towers Watson présente son nouveau plan d’action 2020-2021

A un an de la concrétisation du rapprochement entre Aon et Gras Savoye Willis Towers Watson, Cyrille de Montgolfier, nouveau directeur général du premier courtier français lance son plan d’action pour 2020 et 2021. Julien Vignoli, directeur général délégué et conseiller spécial auprès de la direction générale, assurera la supervision globale des projets.