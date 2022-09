J-5 Journées du courtage : pourquoi les courtiers s’y rendent

C’est l’événement de la rentrée dans le monde du courtage que beaucoup attendent. Les Journées du courtage 2022 se tiendront les 20 et 21 septembre, au Palais des Congrès de Paris.

Et certains, viennent de très loin pour y assister. A l’instar d’Éric Sartini, fondateur de Pacific Sud Assurances à Papeete, en Polynésie française. Tous les ans, il se rend aux Journées du courtage afin de démarcher de nouveaux porteurs de risques. « Assureurs et courtiers grossistes se disent toujours intéressés quand je viens les voir à Paris, raconte Éric Sartini. Mais dès qu’ils comprennent que le code des assurances n’est pas le même, qu’il y a douze heures de décalage horaire et que, pour attaquer le marché polynésien, ils devront faire des aménagements de leurs contrats, il ne reste plus grand monde… ».

