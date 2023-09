J-6 Journées du courtage 2023 : découvrez le programme

Avec plus de 10 000 personnes attendues, les Journées du courtage 2023 se dérouleront le 19 et 20 septembre au Palais des congrès à Paris. Le devenir des commissions en assurance vie, le bilan de la loi Lemoine un an après son entrée en vigueur ou encore les niches de l’assurance à suivre, retrouvez le programme de cette 22e édition.