Le maillon fort

Tongs, serviette de plage et rosé remisés, l’heure de la rentrée a bel et bien sonné. Une rentrée qui rime avec JDC, depuis vingt et un ans maintenant. Les 20 et 21 septembre, le Palais des Congrès de Paris bouillonnera une fois encore des discussions – parfois animées, souvent passionnées – entre courtiers, grossistes et assureurs. Sans lire dans le marc de café, [...]