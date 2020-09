Les courtiers rattrapés par la crise économique

Depuis le 24 août, les entreprises qui ne peuvent pas régler leurs factures ont 45 jours pour se déclarer en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce. Ce retour à la normale devrait s’accompagner d’une vague de faillites et affecter l’activité des courtiers.

La fin de l’automne et le premier semestre 2021 risquent de se révéler douloureux pour le courtage, et plus [...]