Multirisque professionnelle : les intermédiaires s’organisent pour appliquer les nouvelles mesures

Les assureurs ont consenti non seulement au gel des primes de l’assurance multirisque professionnelle pour les cafés, hôtels, restaurants, mais ils étendent cette mesure aux secteurs de l’événementiel, du tourisme, du sport et de la culture.

Suite à l'accord conclu entre le gouvernement et les assureurs pour aider les secteurs d’activité les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19, les intermédiaires - agents généraux et courtiers - vont voir leur activité impactée par ces nouvelles mesures.