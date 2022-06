« On ne peut plus s’appuyer sur le seul business français en Afrique » Olivier Canuel DG d’Olea

Le courtier Olea détenu à 51% par Olivier Canuel et Olivier Dubois et la holding Africassur (Siaci Saint Honoré, Patrick Lucas, Théorème) poursuit son plan d'attaque du marché de l'assurance Africaine. Lors d'un entretien à Dakar, Olivier Canuel, son directeur général évoque ses ambitions de développement en assurance santé mais surtout en Afrique de l’Est.

Dans un marché de l'assurance africain où les courtiers et assureurs internationaux semblent tous se désengager les uns après les autres, le courtier Oléa, fondé en 2017 par Olivier Canuel et Olivier Dubois, deux anciens de Gras Savoye en Afrique, fait le pari de la différence. L'intermédiaire en assurance spécialiste de l'Afrique ne cache pas son appétit et sa volonté de tailler des croupières aux courtiers historiques du marché. Olivier Canuel, directeur général d'Olea nous explique sa stratégie de développement.

[...]