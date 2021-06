Pierre Bessé : « Bessé n'est pas à vendre »

La crise et le redressement des marchés des risques d’entreprises ont déstabilisé les principaux courtiers français. À l’heure des grandes manœuvres, Willis Towers Watson et Aon d’un côté, Siaci et Diot de l’autre, le courtier breton Bessé résiste à la course à la taille et entend rester indépendant. Explications avec son PDG Pierre Bessé.