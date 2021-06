Rendez-Vous du Courtage à Marseille : les courtiers sont prêts !

Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, la septième édition des Rendez-vous du Courtage à Marseille se tiendra bien le 17 juin au palais des événements Marseille Chanot. Cette année, le salon rassemble plus de 90 fournisseurs de produits d’assurance et de crédit (assureurs, courtiers grossistes…).

Voir les partenaires et les confrères

Un événement auquel de nombreux courtiers de la région Provence-Alpes comptent répondre présent. « C’est un rendez-vous habituel pour moi. J’y vais pour rencontrer mes partenaires actuels et pour éventuellement en rencontrer d’autres. Je représente un groupement d’une quarantaine de courtiers et cela permet d’aller leur rechercher des solutions que nous n’avons pas forcément aujourd’hui », confie Philippe Faggiannelli, gérant du cabinet Midi Assur Solutions.

Voir le programme des Rendez-Vous du Courtage

D’autres y vont pour l’attrait du présentiel, à l’instar de Cyril Ottaviani, dirigeant du cabinet GroupAssurCourtage : « Au final, même si les échanges en visio ont plutôt bien fonctionné, il est toujours plus agréable de revoir physiquement nos partenaires et la direction de certains groupes. Cela permet de se rencontrer et d’échanger sur certains accords que l’on souhaite prendre. On peut également croiser de nouvelles têtes. »

Mais les Rendez-Vous du Courtage, c’est surtout l’occasion pour certains de revoir des confrères. « Je m’y rends vraiment avec plaisir cette année. C’est un rendez-vous que je ne rate jamais. C’est l’occasion de partager un moment de convivialité, mais également d’aller à la pêche aux informations », explique Jean-Christophe Lafon, dirigeant d’Assuprovence.

Tous espèrent croiser durant l'événement de nombreuses personnes. « Dommage que cela ne dure qu’un jour, ce n’est pas assez », plaisante Cyril Ottaviani.

