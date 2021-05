Résultats 2020 : une croissance de 4,5% pour le courtier Bessé

Les courtiers nous avaient habitué à des croissances à deux chiffres, mais la crise sanitaire a changé la donne et 2020 aura été morose pour les grands courtiers en particuliers. De fait, les 12 premiers courtiers français affichent des croissances négatives ou ne dépassant les 2,5% de croissance. Seuls Diot, Verlingue et Bessé se détachent du lot avec respectivement 6,3%, 7,4% et 4,5% de croissance en 2020. A noter que les résultats de Diot et Verlingue sont tirés par des opérations de croissance externes réalisées l’année dernière tandis que ceux de Bessé sont de la croissance organique pure.

