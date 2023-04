Les risques politiques s’aggravent dans le monde

L'environnement politique et économique mondial devrait rester fragile en 2023, révèle le rapport 2023 sur les risques politiques du courtier Marsh. L'augmentation des risques politiques, de performance et de crédit menace les environnements mondiaux de commerce, de sécurité et d'investissement. Cependant, les risques politiques devraient s’accompagner d’opportunités.