RSE : quand les courtiers se mettent au vert

De gauche à droite : Julien Philippe, cofondateur du cabinet de courtage en assurances d’entreprise Oz Conseil, Maëlle Caravaca, fondatrice du cabinet de CGP En Privé, et Sébastien Donneau, vice-président du courtier grossiste AS Solutions.

Grossistes, spécialistes en dommages ou conseillers en gestion de patrimoine, un nombre croissant de courtiers adoptent des démarches RSE. Par conviction, et pour se différencier auprès de clients de plus en plus sensibles à ces questions.