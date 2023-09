Séisme au Maroc : les courtiers expriment leur solidarité

Le courtage français est très présent au Maroc et compte de nombreuses filiales sur place, essentiellement des plateformes téléphoniques ou de gestion de sinistres. Suite au séisme qui a frappé le royaume dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les messages de soutien et les actions de solidarité se multiplient au sein du secteur. Le dernier bilan frôle les 2 500 morts et 2 476 blessés.