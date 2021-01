Sophie Wittmer (CNP Assurances) : « Nous voulons nous développer sur le segment des TPE-PME et des ETI »

Sophie Wittmer, directrice courtage et conseil de CNP Assurances

CNP Assurances réalise près de la moitié de son activité protection sociale par l’intermédiaire du courtage : la compagnie proposera en 2021 trois nouvelles offres santé et prévoyance aux courtiers. Interview de sa directrice courtage et conseil Sophie Wittmer par Raphaële Karayan et François Limoge.