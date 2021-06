Spécial Rendez-vous du Courtage à Marseille : Renouer les liens

Flâner d’allée en allée dans un doux vacarme, s’arrêter à un stand pour saluer une connaissance, échanger quelques cartes de visite autour d’un verre… Voilà des réflexes que nous avions un peu oubliés ces huit derniers mois alors que la reprise de la pandémie imposait de mettre salons, foires et concerts sous cloche. La confirmation de la tenue de cette 7e édition des Rendez-vous du courtage de Marseille était donc, pour vous comme pour nous, une bouffée d’oxygène après cette drôle de période. Le plaisir de se retrouver au Parc Chanot, en conciliant respect des gestes sanitaires et soif de contacts professionnels.

Un besoin de se reconnecter entre pairs plus que bienvenu. Certes, les liens entre courtiers, grossistes et assureurs ne se sont jamais rompus durant la crise sanitaire mais ils ont été soumis dans bien des cas à rude épreuve. L’impression que, parfois, une relation commerciale construite sur de nombreuses années a pu se retrouver sur le fil du rasoir, au gré de résiliations injustifiées, de négociations déséquilibrées et de dialogues de sourds… L’impression enfin, à tort ou à raison, que les partenaires d’hier ne se regardaient plus qu’en simples fournisseurs de produits et de services.

À quelque chose, malheur est bon. Prag­matique, le courtage marseillais – dont vous retrouverez les visages et les témoignages dans ce numéro – a su tourner la page des défiances du passé, imaginer de nouveaux montages de distribution et s’adapter aux contraintes réglementaires pour s’assurer de nouveaux débouchés et continuer de répondre aux exigences de ses clients.