Transmission d'Adelaïde (Verlingue, Génération, Cocoon) : « un sujet de légitimité et de crédibilité », Benjamin Verlingue

Si la question des cessions des cabinets de courtage est fréquemment abordée, celle de la transmission intrafamiliale l'est beaucoup moins. Et pour cause, c'est un sujet intime et parfois tabou que les courtiers rechignent à aborder. Jacques et Benjamin Verlingue respectivement président et directeur général délégué au développement du groupe Adelaïde, se sont prêtés à l'exercice.