Un nouvel assureur rejoint la plateforme d’EDIConformité

Après les messages (EDImessage) et la signature électronique des documents (EDIsignature), EDICourtage, société détenue par Planète CSCA et ABT (Allianz, Axa, Generali et MMA IARD), s’est attaquée à la conformité en septembre dernier avec sa troisième plateforme : EDIconformité. L’idée étant de permettre aux courtiers « d’identifier et de comprendre les points de contrôle dans le cadre de leur conformité, de mettre à jour, d’actualiser et de piloter au fil de l’eau leurs réponses et leur documentation, mais d’abord, et avant tout, de les centraliser en un endroit unique, accessible à l’ensemble de leurs partenaires assureurs »

[...]