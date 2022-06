WTW en France (ex-Gras Savoye) : nominations à la direction health & benefits

Noémie Marciano et de Jean-Baptiste Kullmann prennent de nouvelles responsabilités au sein de WTW en France (ex-Gras Savoye).

Le courtier annonce les évolutions de Noémie Marciano et de Jean-Baptiste Kullmann au sein de son organisation. Ils sont nommés respectivement directrice actuariat et directrice de placement health & benefits et directeur de la commercialisation de l’offre health & benefits, placés sous l’autorité de Mélanie Birgé, directrice health & benefits de WTW en France.