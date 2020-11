[Enquête] Un grand courtier français au cœur d’une bataille judiciaire

Sébastien Acedo |

Depuis plus d'un an, un célèbre courtier spécialisé en assurance collective est en conflit ouvert avec un ancien collaborateur devenu courtier. Au terme de deux mois d’enquête, L’Argus de l’assurance vous dévoile les coulisses d’un bras de fer commercial, judiciaire et familial où tous les coups semblent permis.

Depuis la fin des clauses de désignation dans les branches professionnelles, les courtiers en collective, à l'instar des assureurs, se livrent une concurrence commerciale sans merci pour décrocher de précieuses affaires en santé ou en prévoyance. Qui plus est lorsqu’en plus des commissions de courtage, le cabinet peut espérer empocher la gestion des contrats en prime. Il est, en revanche, plus rare que la guerre commerciale se poursuive jusque dans les tribunaux. [...] [...]