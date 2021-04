Gras Savoye Willis Towers Watson : vers une vente à la découpe

Gras Savoye fera-t-il les frais de la fusion Aon-Willis Towers Watson ? Depuis trois semaines et les révélations de L’Argus de l’assurance, la vente du premier courtier français n’est désormais plus un secret dans le secteur. La filiale tricolore du groupe britannique fait bel et bien partie du « paquet » d’activités à céder, soumis par Aon à la direction de la concurrence de la Commission européenne, pour permettre la finalisation de la fusion entre les deux géants mondiaux du courtage.

[...]