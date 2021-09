J-7 Journées du courtage 2021 : les 13 ateliers de la Courtage Academy

Durcissement des règles en matière de démarchage téléphonique, réforme du courtage, le statut particulier de l’intermédiaire en opérations de banque (IOBSP)…. La réglementation au sens large et la réforme à venir de l’autorégulation du courtage en particulier, prévue pour avril 2022, s’invitent au programme des 13 ateliers de la Courtage Academy cette année.

Au sein de cet espace dédié dans le salon, ces tutoriels métiers, dispensés par les syndicats et organisations professionnelles du courtage, ont une visée pédagogique : permettre aux courtiers de se mettre à jour en 30 minutes et trouver les réponses à mettre en œuvre dans leur cabinet pour se préparer au mieux aux futures échéances.

Découvrez le programme des ateliers du mardi 14 septembre :

Atelier 1 - 10h00-10h30 : Mon cabinet et la réglementation : quel accompagnement pour m’aider dans un développement conforme et pérenne ? La Compagnie des IAS et des CGP

Atelier 2 - 11h30-12h00 : Réforme du courtage : que faire et quand ? CNCGP

Atelier 3 – 14h00 – 14h30 : Démarchage et vente à distance : que retenir des dernières interventions des législateurs et du régulateur en la matière ? CGPA

Atelier 4 – 14h45 – 15h15 : L’intermédiaire en opération de banque et service de paiement face à la réforme du courtage, Anacofi

Atelier 5 – 15h30 – 16h00 : Réforme du courtage, autorégulation : tout ce qu’il faut savoir pour aborder sereinement l’année 2022, Planète CSCA

Atelier 6 – 16h15 – 16h45 : Réforme du courtage : ce qui vous attend ! Menace ou opportunité ? CNCEF Assurance

Atelier 7 – 17h00 – 17h30 : Actualités du registre unique et panorama du courtage d’assurance, Orias

Découvrez le programme des ateliers du mercredi 15 septembre :

Atelier 8 – 10h00 – 10h30 : Actualités du registre unique et panorama du courtage d’assurance, Orias

Atelier 9 – 10h45-11h15 : Les modalités d’exercice du courtier d’aujourd’hui et de demain, CGPA

Atelier 10 – 11h30 – 12h00 : Comment choisir l’association professionnelle qui vous ressemble ? CNCEF Crédit

Atelier 11 – 14h00 – 14h30 : L’intermédiaire en opération de banque et service de paiement face à la réforme du courtage, Anacofi

Atelier 12 – 16h15 – 16h45 : Remplir facilement son obligation de formation continue grâce à l’université digitale de Planète CSCA, Planète CSCA

Atelier 13 – 17h00 – 17h30 : Mon cabinet et la réglementation : quel accompagnement pour m’aider dans un développement conforme et pérenne ? La Compagnie des IAS et des CGP