Journées du courtage : l’opération séduction du candidat Xavier Bertrand

Face aux courtiers, le candidat déclaré à la présidentielle 2022 a pris des positions fortes sur des projets de réforme majeurs pour le secteur comme la « grande Sécu », la fiscalité de l’assurance vie et la prise en charge de la dépendance.

Candidat déclaré à droite pour la prochaine présidentielle , le président des Hauts de France Xavier Bertrand mène sa campagne tambour battant. Après avoir reçu le président Macron sur ses terres à Roubaix pour le « Beauvau de la sécurité », il s’est rendu mercredi 14 septembre aux Journées du courtage organisées par l’Argus de l’assurance à Paris. Un univers qui lui est familier n’a-t-il pas manqué de souligner. Ancien agent général Axa , Xavier Bertrand , qui fut également « un peu courtier », se dit très attaché à cette profession qu’il connaît bien … Contrairement à beaucoup de personnalités politiques. « Les hommes et femmes politiques ne connaissent pas bien la profession ni ses différents acteurs : assureurs, intermédiaires… », a-t-il esquissé comme explication à l’énorme fossé constaté pendant la crise sanitaire entre la profession et le pouvoir politique.

