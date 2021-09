Prévoyance et santé : à la conquête des indépendants

SABINE GERMAIN |

Journées du courtage 2021 Prévoyance

Depuis le 1er juillet, 1,5 million de libéraux bénéficient d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale en cas d’arrêt maladie

La couverture santé et prévoyance des travailleurs non salariés attire de nouveaux entrants qui veulent faire décoller ce marché grâce à la simplification, la digitalisation des parcours de vente et la rigueur de la souscription.

La crise du Covid-19 a mis en lumière le manque de protection des travailleurs non salariés (TNS) en santé et, plus encore, en prévoyance. Pour [...]