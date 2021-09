20 ans de Journées du courtage en images

Fondé en 2002 par Jean-Pierre Zerba, le salon s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable des assureurs et des courtiers. Annelies Helmer, directrice du pôle assurance et finance d’Infopro Digital (société éditrice de L’Argus de l’assurance), revient sur cet anniversaire et les nouveautés de l’édition 2021.