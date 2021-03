La vente du premier courtier français se précise

Selon nos informations, la cession de Gras Savoye WTW serait désormais clairement envisagée par Aon et Willis Towers Watson. Un scénario qui susciterait l’intérêt officieux de deux repreneurs potentiels.

Le sort de Gras Savoye Willis Towers Watson sera-t-il scellé dans les jours à venir ? La semaine dernière, L’Argus de l’assurance se faisait l’écho de rumeurs de marché autour d’une possible cession du premier courtier français dans le cadre du rapprochement en cours entre Aon et Willis Towers Watson au niveau mondial. Une rumeur qui, depuis quelques jours, devient un scénario plus que probable.

[...]